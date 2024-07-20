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    Морозов о победе «Локомотива»: Было предсказуемо, что простой игры с «Акроном» не будет

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    Защитник «Локомотива» Евгений Морозов высказался о победе своей команды в матче 1-го тура российской Премьер-лиги с «Акроном» (3:2).

    Евгений Морозов — защитник «Локомотива»
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    Евгений Морозов — защитник «Локомотива»

    «Есть некое неудовлетворение, что пропустили два мяча. Всё равно пока начало сезона — в команде что-то поменялось, даже схема поменялась. Будем двигаться от матча к матчу. На сборах было мало времени, но мы всё равно достаточно неплохо смотрелись. Будем прибавлять.

    Даже в прошлом сезоне команды, которые выходили в РПЛ, навязывали борьбу. Было предсказуемо, что простой игры с "Акроном" не будет», — передает слова Морозова Чемпионат.

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    • Напомним, что «Локомотив» вырвал победу у «Акрона», забив победный гол на 79-й минуте. В следующем матче «железнодорожники» сыграют против московского «Динамо» 27-го июля.

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