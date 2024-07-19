Слишкович: Промес — игрок, который делает разницу

Экс-тренер «Спартака»прокомментировал потерю

Клуб расторг контракт с голландцем 1 июля. Сейчас футболист находится в ОАЭ.

«Нельзя забывать один очень важный момент — это Квинси Промес. На сборах мы готовились с Квинси. Промес — очень важный игрок не только для "Спартака", но и для чемпионата России. Это игрок, который делает разницу.

Если вспомнить работу Квинси и Угальде на сборах, чувствовалось, что получится. Они друг друга очень хорошо чувствовали. К сожалению, Квинси не смог вернуться в Россию. Не могу сказать, что все сборы потеряли, но мы многое ждали от Квинси и Угальде», — заявил Слишкович в интервью «Коммент.Шоу».

Календарь и таблица РПЛ

В прошлом сезоне московский клуб финишировал на пятом месте в РПЛ. Летом команду возглавил Деян Станкович.