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    В «Милане» объявили о подписании контракта с Моратой

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    Испанский нападающий Альваро Мората стал игроком «Милана». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

    Альваро Мората
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    Альваро Мората

    Стало известно, что Мората подписал контракт с «Миланом» до лета 2028-го года с опцией автоматического продления еще на 1 год. Нападающий будет выступать под 7-м номером.

    В прошедшем сезоне Мората выступал за мадридский «Атлетико», где провел 32 матча в рамках Примеры, забил 15 голов и сделал 3 голевые передачи.

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    • Форвард этим летом стал чемпионом Европы. Вместе со сборной Испании Мората в финале обыграл Англию со счетом 2:1. Нападающий провел 7 матчей за национальную команду, забил гол и сделал голевую передачу.

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