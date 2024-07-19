В «Милане» объявили о подписании контракта с Моратой

Испанский нападающийстал игроком. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Стало известно, что Мората подписал контракт с «Миланом» до лета 2028-го года с опцией автоматического продления еще на 1 год. Нападающий будет выступать под 7-м номером.

В прошедшем сезоне Мората выступал за мадридский «Атлетико», где провел 32 матча в рамках Примеры, забил 15 голов и сделал 3 голевые передачи.

Форвард этим летом стал чемпионом Европы. Вместе со сборной Испании Мората в финале обыграл Англию со счетом 2:1. Нападающий провел 7 матчей за национальную команду, забил гол и сделал голевую передачу.