ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Карты на стол. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ
  • 16:56
    • Олимпийские игры можно будет смотреть в России на сайте МОК
  • 14:37
    • В «Милане» объявили о подписании контракта с Моратой
  • 12:46
    • «Наполи» может купить у «Бенфики» бразильского вингера
  • 12:12
    • «Кайрат» расторг контракт с экс-защитником сборной России
    Все новости спорта

    Куман выступил с критикой в адрес руководства «Барселоны»

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Нидерландов Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона
    Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о руководстве «Барселоны». Специалист возглавлял «сине-гранатовых» в период с лета 2020-го года по осень 2021-го.

    Рональд Куман
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рональд Куман

    «Я понимаю интерес к Нико (Уильямсу), ведь он отличный игрок. Однако в последние годы проблема "Барсы" заключается в том, что убрали Месси, убрали меня, Хави… Я считаю, что стоит уважать легенд клуба. Это гораздо важнее, чем борьба за футболиста.

    "Барса" должна быть на высоте, но в последнее время она не всегда конкурентоспособна. Думаю, это из-за руководства, поскольку оно плохо работает», — приводит слова Кумана AS.

  • Ольмо, Симонс и еще семь звезд Евро-2024, которые станут главными героями трансферного лета
  • При этом далеко не за всех придется заплатить все деньги мира
  • Сегодня

    • Ранее специалист выдвинул условия, при которых может вернуться в «Барселону».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ростов» доставить проблемы ЦСКА?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли «Факел» противостоять столичным?
  • «Динамо» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «Зенит» не станет жалеть «Крылышки»
  • «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.44
  • Экспресс дня 19 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Динамо — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Брюгге — Юнион
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Локомотив — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Урал — Шинник
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Портленд Тимберс
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:45
    •  2.48
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры