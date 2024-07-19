Куман выступил с критикой в адрес руководства «Барселоны»

Главный тренер сборнойвысказался о руководстве. Специалист возглавлял «сине-гранатовых» в период с лета 2020-го года по осень 2021-го.

«Я понимаю интерес к Нико (Уильямсу), ведь он отличный игрок. Однако в последние годы проблема "Барсы" заключается в том, что убрали Месси, убрали меня, Хави… Я считаю, что стоит уважать легенд клуба. Это гораздо важнее, чем борьба за футболиста.

"Барса" должна быть на высоте, но в последнее время она не всегда конкурентоспособна. Думаю, это из-за руководства, поскольку оно плохо работает», — приводит слова Кумана AS.

Ранее специалист выдвинул условия, при которых может вернуться в «Барселону».