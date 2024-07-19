Фабрегас: Выход в Серию А — это только начало

Главный тренервысказался о подписании четырехлетнего контракта с клубом.

«Я так счастлив начать этот сезон в качестве главного тренера, и я благодарю группу владельцев за доверие мне на этой должности. Я разделяю амбиции группы и считаю, что это только начало того, куда может дойти этот клуб. Это будет сложный и важный сезон, но я и остальной тренерский состав готовы, и мы все верим», — цитирует Фабрегаса пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Фабрегас частично руководил командой, но у специалиста не было необходимой тренерской лицензии.

В сезоне 2023/2024 «Комо» занял 2-е место в таблице Серии В и вышел в высший итальянский дивизион. Полный календарь Серии А сезона 2024/2025 можно посмотреть по этой ссылке.