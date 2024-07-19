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    Фабрегас: Выход в Серию А — это только начало

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    Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас высказался о подписании четырехлетнего контракта с клубом.

    Сеск Фабрегас
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    Сеск Фабрегас

    «Я так счастлив начать этот сезон в качестве главного тренера, и я благодарю группу владельцев за доверие мне на этой должности. Я разделяю амбиции группы и считаю, что это только начало того, куда может дойти этот клуб. Это будет сложный и важный сезон, но я и остальной тренерский состав готовы, и мы все верим», — цитирует Фабрегаса пресс-служба клуба.

    В прошлом сезоне Фабрегас частично руководил командой, но у специалиста не было необходимой тренерской лицензии.

    В сезоне 2023/2024 «Комо» занял 2-е место в таблице Серии В и вышел в высший итальянский дивизион. Полный календарь Серии А сезона 2024/2025 можно посмотреть по этой ссылке.

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