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    Шмейхель стал игроком «Селтика»

    Футбол Трансферы Андерлехт Селтик
    Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель перешел в «Селтик», сообщает клубная пресс-служба.

    Каспер Шмейхель
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    Каспер Шмейхель

    Контракт с 37-летним голкипером подписан на один год. В новую команду он перебрался в качестве свободного агента. Ранее он покинул «Андерлехт».

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    «Селтик» — один из лучших футбольных клубов в мире с громким именем и место, где царят настоящая страсть и успех. «Селтик» — это то, что олицетворяет собой футбол.

    Сделаю все, что в моих силах, чтобы «Селтик» оставался на вершине и приносил своим замечательным болельщикам все больше успехов«, — сказал Шмейхель после подписания контракта.

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