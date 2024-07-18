Шмейхель стал игроком «Селтика»

Вратарь сборной Данииперешел в, сообщает клубная пресс-служба.

Контракт с 37-летним голкипером подписан на один год. В новую команду он перебрался в качестве свободного агента. Ранее он покинул «Андерлехт».

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«Селтик» — один из лучших футбольных клубов в мире с громким именем и место, где царят настоящая страсть и успех. «Селтик» — это то, что олицетворяет собой футбол.

Сделаю все, что в моих силах, чтобы «Селтик» оставался на вершине и приносил своим замечательным болельщикам все больше успехов«, — сказал Шмейхель после подписания контракта.