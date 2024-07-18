Семин предположил, как бы Россия могла сыграть на Евро-2024

Тренерпредположил, как бы сборная России могла выступить на Евро-2024.

Российские клубы и сборные на данный момент отстранены от международных турниров.

«Мне кажется, что сборная России, имей она возможность сыграть на Евро-2024, на общем фоне тоже смотрелась бы нормально, могла бы и выйти из группы, будь качественной подготовка и удачной — жеребьевка.

Сербия? Думаю, у сербов какие-то внутренние организационные проблемы. Игроки-то у них хорошие, но на поле ничего не получилось. А на таких турнирах, как чемпионаты мира и Европы, когда нет единства, ничего не получится. Такая же история была у нас в 1994 году в Америке. Игроки были топ, самые талантливые за всю историю российского футбола после распада Союза. Но после "письма 14" сложить их в единое целое оказалось невозможно», — сказал Семин «СЭ».