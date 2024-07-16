Гаджиев: Хотим, чтобы в «Динамо» пришли игроки высокого уровня

Президент махачкалинского «Динамо»поделился проблемами при комплектации команды перед стартом в РПЛ.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Гаджи Гаджиев Фото: dinamo-mx.ru

«Есть ли поводы для тревоги из-за комплектации состава? Эти поводы сохраняются, безусловно. Нельзя сказать, что были какие-то серьёзные ошибки. Но при этом я не могу заявить, что мы однозначно усилили команду. Пришедшие игроки Илья Кирш, Валентин Пальцев, Викторьен Ангбан — примерно уровня нашей команды. Хотелось бы, чтобы к нам пришли игроки несколько выше по уровню.

Но это крайне сложно сделать, и пока нам не удаётся. Крайне сложно по той простой причине, что уровень наших игроков вырос, соответственно, выросли и требования к приглашаемым футболистам. Спрос на таких игроков заметно выше, так же как и цена на них», — приводит слова Гаджиева официальный сайт.

Календарь и таблица РПЛ

В первом своем матче в истории РПЛ «Динамо» сыграет 20 июля против «Химок» в гостях.