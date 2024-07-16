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    Гаджиев: Хотим, чтобы в «Динамо» пришли игроки высокого уровня

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    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился проблемами при комплектации команды перед стартом в РПЛ.

    Гаджи Гаджиев
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    Гаджи Гаджиев

    «Есть ли поводы для тревоги из-за комплектации состава? Эти поводы сохраняются, безусловно. Нельзя сказать, что были какие-то серьёзные ошибки. Но при этом я не могу заявить, что мы однозначно усилили команду. Пришедшие игроки Илья Кирш, Валентин Пальцев, Викторьен Ангбан — примерно уровня нашей команды. Хотелось бы, чтобы к нам пришли игроки несколько выше по уровню.

    Но это крайне сложно сделать, и пока нам не удаётся. Крайне сложно по той простой причине, что уровень наших игроков вырос, соответственно, выросли и требования к приглашаемым футболистам. Спрос на таких игроков заметно выше, так же как и цена на них», — приводит слова Гаджиева официальный сайт.

    Календарь и таблица РПЛ

    В первом своем матче в истории РПЛ «Динамо» сыграет 20 июля против «Химок» в гостях.

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