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    «Урал» выиграл у «Сочи», «Шинник» проиграл «Ротору»

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    В матче первого тура Первой лиги России «Урал» в родных стенах переиграл «Сочи» со счетом 2:0.

    «Урал»
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    «Урал»

    Авторами забитых мячей стали Алексей Каштанов и Тимур Аюпов.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Урал — Сочи 2:0
    Голы: 1:0 Алексей Каштанов (49'), 2:0 Тимур Аюпов (58') Урал: Алексей Мамин, Силвие Бегич, Егор Филипенко, Лео Гогличидз, Тимофей Маргасов, Тимур Аюпов, Игорь Дмитриев, Андрей Егорычев, Алексей Ионов, Даниэль Мишкич, Алексей Каштанов Сочи: Александр Дёгтев, Вячеслав Литвинов, Артём Макарчук, Марсело Алвес, Кирилл Заика, Никита Бурмистров, Кирилл Кравцов, Анатолий Макаров, Игнасио Сааведра, Сауль Гуарирапа, Мартин Крамарич Предупреждения: Никита Бурмистров (30'), Игнасио Сааведра (76'), Илья Ишков (81')

    В следующем туре «Урал» 20 июля дома сыграет с «Шинником», а «Сочи» примет «Балтику».

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    В параллельной игре «Ротор» на выезде оказался сильнее «Шинника» с результатом 1:0.

    Автором единственного забитого мяча стал Дмитрий Прищепа.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Шинник — Ротор 0:1
    Гол: 0:1 Prishchepa D. (14') Шинник: Тимофей Митров, Павел Шакуро, Лев Скворцов, Глеб Якушевич, Василий Алейников, Денис Самойлов, Данила Сухомлинов, Мухаммад Султонов, Вячеслав Зинков, Тимур Жамалетдинов, Zagre B. Ротор: Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Евгений Болотов, Михаил Мальцев, Игорь Соколов, Chagrov N., Morozov V., Prishchepa D., Pyatkin I., Shvetsov M., Tyurin V. Предупреждения: Глеб Якушевич (27'), Morozov V. (31'), Zagre B. (66'), Данила Сухомлинов (79')

    В следующем матче «Ротор» примет «Торпедо» 22 июля, а «Шинник» 20 июля сыграет на выезде с «Уралом».

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