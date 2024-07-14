«Родина» — «Балтика»: счет матча 0:0, обзор

«Балтика» Фото: globallookpress.com
Соперники не смогли поразить ворота друг друга и поделили очки.
Футбол. Россия. Первая лига
Родина — Балтика 0:0
Родина: Александр Корякин, Арсен Адамов, Александр Клещенко, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Игорь Андреев, Владислав Самко, Danilin M., Musaev L. Балтика: Максим Бориско, Кевин Андраде, Натан Гассама, Никита Глушков, Кирилл Капленко, Юрий Ковалёв, Александр Осипов, Сергей Пряхин, Амир Мохаммад, Илья Стефанович, Saus V. Предупреждения: Musaev L. (26'), Астемир Гордюшенко (39'), Натан Гассама (72'), Йорди Рейна (83'), Кевин Андраде (90+2')
В следующем туре «Родина» 20 июля в родных стенах примет «СКА-Хабаровск», а «Балтика» в этот же день на выезде сыграет с «Сочи».