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    «Родина» и «Балтика» поделили очки

    «Родина» — «Балтика»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче первого тура Первой лиги «Родина» и «Балтика» сыграли вничью.

    «Балтика»
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    «Балтика»

    Соперники не смогли поразить ворота друг друга и поделили очки.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Родина — Балтика 0:0
    Родина: Александр Корякин, Арсен Адамов, Александр Клещенко, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Игорь Андреев, Владислав Самко, Danilin M., Musaev L. Балтика: Максим Бориско, Кевин Андраде, Натан Гассама, Никита Глушков, Кирилл Капленко, Юрий Ковалёв, Александр Осипов, Сергей Пряхин, Амир Мохаммад, Илья Стефанович, Saus V. Предупреждения: Musaev L. (26'), Астемир Гордюшенко (39'), Натан Гассама (72'), Йорди Рейна (83'), Кевин Андраде (90+2')

    Календарь и таблица ФНЛ

    В следующем туре «Родина» 20 июля в родных стенах примет «СКА-Хабаровск», а «Балтика» в этот же день на выезде сыграет с «Сочи».

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