Семак о ситуации с Клаудиньо во время матча: Конечно, он расстроился, что его заменили

Клаудиньо Фото: globallookpress.com
«Зенит» одолел «Краснодар» (4:2) в Суперкубке России. Семак стал 8-кратным обладателем этого титула.
Сергей Семак и Клаудиньо
Прямая трансляция матча на «Матч Премьер»
«Немного, я думаю, вы градус накаляете. Никаких проблем нет. Конечно, он расстроился, что его заменили — играть хочется. Но руку он пожал всем, в этом нет никаких проблем, и сейчас весёлый.
Это нормально, когда игрок с переживанием относится, почему его заменили. Для нас Клаудиньо и Вендел — системообразующие игроки. Но нам нужно их вводить в состав постепенно», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
Ранее наставник «Зенита» высказался о возможном переходе Клаудиньо в бразильский «Фламенго».