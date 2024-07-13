Семак о ситуации с Клаудиньо во время матча: Конечно, он расстроился, что его заменили

Главный тренерпрокомментировал ситуацию с полузащитником команды, который отказался пожать руку специалисту после замены на 62-й минуте.

«Зенит» одолел «Краснодар» (4:2) в Суперкубке России. Семак стал 8-кратным обладателем этого титула.

Сергей Семак и Клаудиньо Прямая трансляция матча на «Матч Премьер»

«Немного, я думаю, вы градус накаляете. Никаких проблем нет. Конечно, он расстроился, что его заменили — играть хочется. Но руку он пожал всем, в этом нет никаких проблем, и сейчас весёлый.

Это нормально, когда игрок с переживанием относится, почему его заменили. Для нас Клаудиньо и Вендел — системообразующие игроки. Но нам нужно их вводить в состав постепенно», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Ранее наставник «Зенита» высказался о возможном переходе Клаудиньо в бразильский «Фламенго».