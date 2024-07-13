Семак опроверг информацию о возможном уходе Клаудиньо из «Зенита»

Главный тренервысказался о слухах по поводу возможного перехода полузащитника командыв бразильский

«Это информация не соответствует действительности. На сегодняшний день он является футболистом "Зенита". Конечно, всегда ведутся разговоры с другими клубами, и "Зенит" всегда открыт к предложениям. Но на сегодняшний день по Клаудиньо нет никакой конкретики, как и по другим игрокам, к которым проявляют интерес.

Хотел бы я, чтобы он остался? Я хочу, чтобы у нас играли те футболисты, которые хотят играть в "Зените". Если будет предложение, которое устроит и игрока, и клуб, то мы всегда готовы отпустить любого футболиста.

Клаудиньо хочет играть в "Зените"? Он хочет играть всегда. Он профессионал и доказал это. Мы точно не знаем, какие у него есть мысли насчёт того, насколько ему сейчас важнее проводить больше времени дома вместе со своей семьёй, но он всегда выкладывается и играет так, как может», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

В эти минуты «Зенит» играет против «Краснодара» в рамках Суперкубка России. После 35-и минут матча «сине-бело-голубые» ведут в счете 2:0.