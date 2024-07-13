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    Семак опроверг информацию о возможном уходе Клаудиньо из «Зенита»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о слухах по поводу возможного перехода полузащитника команды Клаудиньо в бразильский «Фламенго».

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «Это информация не соответствует действительности. На сегодняшний день он является футболистом "Зенита". Конечно, всегда ведутся разговоры с другими клубами, и "Зенит" всегда открыт к предложениям. Но на сегодняшний день по Клаудиньо нет никакой конкретики, как и по другим игрокам, к которым проявляют интерес.

    Хотел бы я, чтобы он остался? Я хочу, чтобы у нас играли те футболисты, которые хотят играть в "Зените". Если будет предложение, которое устроит и игрока, и клуб, то мы всегда готовы отпустить любого футболиста.

    Клаудиньо хочет играть в "Зените"? Он хочет играть всегда. Он профессионал и доказал это. Мы точно не знаем, какие у него есть мысли насчёт того, насколько ему сейчас важнее проводить больше времени дома вместе со своей семьёй, но он всегда выкладывается и играет так, как может», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

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