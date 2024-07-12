Ольмо хочет покинуть «Лейпциг»

Атакующий полузащитник «Лейпцига»не скрывает, что может сменить команду перед началом нового сезона.

В контракте Ольмо с «Лейпцигом» указана сумма отступных в размере 60 миллионов евро. Но эта опция будет доступна только до 20 июля.

«Если клубы хотят меня, то они знают, что можно сделать. До 20 июля есть время, иначе потом переговоры будут очень тяжелыми.

У меня контракт с "Лейпцигом", я хочу выигрывать титулы», — приводит слова футболиста El Larguero.

В сезоне-2023/2024 Ольмо провел в чемпионате Германии 21 матч, забил четыре мяча и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Ольмо входит в состав сборной Испании на Евро-2024. В его активе три гола и две результативные передачи в пяти матчах.