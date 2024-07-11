Зарема: Малышев не дорос еще представлять «Спартак» в футбольных структурах

, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что генеральный директор красно-белыхне вошел в обновленный состав правления РПЛ.

«Видимо, даже в исполкоме не уверены, что Малышев надолго задержится в "Спартаке" и стоит ли его вообще вводить в состав правления РПЛ.

И что он может дать исполкому, кроме как свои фантастические и нереализуемые стратегии, которые прежде насочинял для РФС.

Впервые за всю историю клуба "Спартак" не представлен в этом органе. Не дорос еще представлять клуб в футбольных структурах.

Малышеву лучше сконцентрироваться на клубных проблемах и навести порядок в своем огороде. А фиолетовый галстук на плече — очень символичная художественная деталь, как бы она не стала олицетворением сезона», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Новый сезон в РПЛ стартует 19 июля.