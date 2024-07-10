РПЛ назвала новый состав правления

Александр Алаев Фото: globallookpress.com
В него вошли:
— президент РПЛ Александр Алаев;
— исполнительный директор Лиги Евгений Мележиков;
— вице-президент и гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров;
— гендиректор ЦСКА Роман Бабаев;
— гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров;
— исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов;
— спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.
Новый сезон в РПЛ стартует 19 июля.
Ранее стало известно, то клубы РПЛ проголосовали за изменение механизма отмены и переноса матчей.