Месси: Снова выйти в финал было непросто, осознаю, что это последние битвы

Нападающий сборнойвысказался о выходе национальной команды в финал Кубка Америки-2024.

«Давайте наслаждаться тем, через что мы проходим как сборная и как коллектив. Снова выйти в финал, чтобы бороться за звание чемпионов, было непросто. Это очень сложно, и мы должны воспользоваться этим.

Я проживаю это так же, как и все остальное в последнее время — получаю огромное удовольствие и так же, как Ди Мария и Отаменди, осознаю что это последние битвы», — сказал Месси TyC Sports.

Напомним, что сборная Аргентины обыграла в полуфинале Кубка Америки-2024 Канаду со счетом 2:0. Уже в финале турнира аргентинцы сыграют против победителя пары Уругвай — Колумбия.