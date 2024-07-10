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    Аргентина — Канада. Онлайн

    Онлайн-трансляция полуфинала Кубка Америки-2024 Аргентина — Канада

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    Сборные Аргентины и Канады сыграют между собой в рамках первого полуфинала Кубка Америки-2024. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Аргентина

    Сборная Аргентины без потерь прошла групповой этап и вышла в плей-офф с первого места. Действующие обладатели Кубка Америки забили пять мячей, не пропустив при этом ни разу.

    В четвертьфинале «бело-голубые» встретились со сборной Эквадора. Основное время завершилось со счетом 1:1 — на гол лучшего бомбардира турнира Лаутаро Мартинеса «триколор» ответил точным ударом Кевина Родригеса на 91-й минуте. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты сборной Аргентины.

    Канада

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    Сборная Канады вышла в плей-офф на своем дебютном Кубке Америки. «Кленовые листья» заняли второе место в группе благодаря победе, ничьей и поражении с разницей забитых и пропущенных мячей 1:2. Канадцы опередили Чили и Перу, пропустив на первую строчку Аргентину.

    В четвертьфинале сборной Канады противостояла Венесуэла, которая до этого выиграла все три матча группового этапа. В основное время была зафиксирована ничья (1:1), после чего команды определили сильнейшего в серии пенальти. Сборная Венесуэлы не реализовала три попытки, в то время как канадцы совершили на одну ошибку меньше и прошли в полуфинал.

    Личные встречи

    Сборные Аргентины и Канады играли между собой в матче открытия текущего Кубка Америки. Действующие победители турнира одержали победу со счетом 2:0.

    До этого между ними была одна товарищеская игра. В 2010 году Аргентина разгромила соперника со счетом 5:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Аргентина — Канада с коэффициентом 1.80.

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