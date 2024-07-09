Тарханов: Испания по игре выглядит лучше, чем Франция

Известный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матчав полуфинале Евро-2024.

«В предстоящем матче Испания — Франция я точно буду болеть за испанцев. Это равные соперники, где у обеих сборных есть звездные футболисты, поэтому сложно сказать, кто может выиграть эту встречу.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Испания — Франция

Однако Испания по игре выглядела лучше, чем французы. Но сборная Франции такая команда, которая может настроиться и сыграть хорошо, хотя настрой также будет и у испанцев», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Матч Испания — Франция пройдет 9 июля в Мюнхене, начало — в 22:00 мск.