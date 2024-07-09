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    Тарханов: Испания по игре выглядит лучше, чем Франция

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    Известный тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего матча ИспанияФранция в полуфинале Евро-2024.

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «В предстоящем матче Испания — Франция я точно буду болеть за испанцев. Это равные соперники, где у обеих сборных есть звездные футболисты, поэтому сложно сказать, кто может выиграть эту встречу.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Испания — Франция

    Однако Испания по игре выглядела лучше, чем французы. Но сборная Франции такая команда, которая может настроиться и сыграть хорошо, хотя настрой также будет и у испанцев», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

  • Испания — Франция. Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 1/2 финала Евро-2024 Испания — Франция
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    • Матч Испания — Франция пройдет 9 июля в Мюнхене, начало — в 22:00 мск.

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