Моуринью считает сборную Испании командой-сюрпризом

Наставник «Фенербахче»поделился впечатлениями от Евро-2024. Он считает сборную Испании командой-сюрпризом.

«Смотрел чемпионат Европы разумно и с профессиональной стороны. Каждый раз, когда Турция выигрывала, это была для меня проблема, а каждый раз, когда Португалия выигрывала, это была радость. Всегда возникает разочарование, когда ты чувствуешь, что можешь добиться большего. Потенциал команды был очень высок.

Я не многое упустил в своих прогнозах, когда сказал, что фаворитами являются Португалия, Франция и Англия. Испания является для меня самым большим сюрпризом, учитывая то, как развивалась команда на данный момент», — приводит слова Моуринью Record.

В полуфиналах Евро Испания сразится с Францией, а Англия сыграет против Нидерландов. Евро-2024 продлится до 14 июля.