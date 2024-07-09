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    Моуринью считает сборную Испании командой-сюрпризом

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    Наставник «Фенербахче» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от Евро-2024. Он считает сборную Испании командой-сюрпризом.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Смотрел чемпионат Европы разумно и с профессиональной стороны. Каждый раз, когда Турция выигрывала, это была для меня проблема, а каждый раз, когда Португалия выигрывала, это была радость. Всегда возникает разочарование, когда ты чувствуешь, что можешь добиться большего. Потенциал команды был очень высок.

    Я не многое упустил в своих прогнозах, когда сказал, что фаворитами являются Португалия, Франция и Англия. Испания является для меня самым большим сюрпризом, учитывая то, как развивалась команда на данный момент», — приводит слова Моуринью Record.

    В полуфиналах Евро Испания сразится с Францией, а Англия сыграет против Нидерландов. Евро-2024 продлится до 14 июля.

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