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    Нигматуллин объяснил, зачем «Спартаку» нужен 37-летний Довбня

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    Экс-голкипер «Локомотива», «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, зачем «Спартак» хочет приобрести 37-летнего вратаря Александра Довбню.

    Александр Довбня
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    Александр Довбня

    «В данном случае новому главному тренеру захотелось, чтобы у него было много вратарей. Вот и решили найти того, кто подешевле и сыграет с вероятностью в 1%, может быть 2%. Ну, конечно, решение малопонятное.

    С уважением отношусь с Александру Довбне, но, скажем так, лучшие годы у него точно позади. У "Спартака" прекрасная академия, где наверняка есть голкиперы, которые могли бы занять роль Довбни. Но опять же, повторюсь, видимо, это пожелание нового главного тренера», — сказал Нигматуллин «СЭ».

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    В прошлом сезоне Довбня играл за «Шинник» в Первой лиге, где вышел на поле в 33 матчах, пропустил 37 мячей и 11 раз сыграв на ноль. Сейчас он является свободным агентом.

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