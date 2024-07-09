Нигматуллин объяснил, зачем «Спартаку» нужен 37-летний Довбня

Экс-голкипер «Локомотива», «Спартака» и сборной Россиирассказал, зачем «Спартак» хочет приобрести 37-летнего вратаря

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Довбня Фото: shinnik.com

«В данном случае новому главному тренеру захотелось, чтобы у него было много вратарей. Вот и решили найти того, кто подешевле и сыграет с вероятностью в 1%, может быть 2%. Ну, конечно, решение малопонятное.

С уважением отношусь с Александру Довбне, но, скажем так, лучшие годы у него точно позади. У "Спартака" прекрасная академия, где наверняка есть голкиперы, которые могли бы занять роль Довбни. Но опять же, повторюсь, видимо, это пожелание нового главного тренера», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

В прошлом сезоне Довбня играл за «Шинник» в Первой лиге, где вышел на поле в 33 матчах, пропустил 37 мячей и 11 раз сыграв на ноль. Сейчас он является свободным агентом.