Наумов: Баринову надо дать попробовать себя в Европе

Бывший президентвысказался о потенциально возможном трансферев испанский

«Он парень опытный. Уже созрел для игры в европейском чемпионате. Если он хочет попробовать что-то новое, то это надо только приветствовать. Я предполагал, что Баринов уйдет. Не случайно же "Локомотив" подписал Тимофеева. Это замена Баринову, хоть и не равноценная. Баринову надо дать попробовать себя в Европе. "Алавес" — неплохой вариант. Другой вопрос, что для "Локомотива" это большой минус. Видно, что они потеряли лучших футболистов», — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

Дмитрий Баринов — воспитанник «Локомотива». Всего за железнодорожников сыграл 215 матчей, забил 10 мячей, сделал 14 голевых передач. На портале Transfermarkt 27-летний полузащитник оценивается в € 8 млн.