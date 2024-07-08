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    Наумов: Баринову надо дать попробовать себя в Европе

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о потенциально возможном трансфере Дмитрия Баринова в испанский «Алавес».

    Николай Наумов
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    Николай Наумов

    «Он парень опытный. Уже созрел для игры в европейском чемпионате. Если он хочет попробовать что-то новое, то это надо только приветствовать. Я предполагал, что Баринов уйдет. Не случайно же "Локомотив" подписал Тимофеева. Это замена Баринову, хоть и не равноценная. Баринову надо дать попробовать себя в Европе. "Алавес" — неплохой вариант. Другой вопрос, что для "Локомотива" это большой минус. Видно, что они потеряли лучших футболистов», — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

    Дмитрий Баринов — воспитанник «Локомотива». Всего за железнодорожников сыграл 215 матчей, забил 10 мячей, сделал 14 голевых передач. На портале Transfermarkt 27-летний полузащитник оценивается в € 8 млн.

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