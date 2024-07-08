Агбонлахор раскритиковал Мартинеса из-за ситуации с Роналду

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
«Я фанат Роналду. Он выдающийся игрок. Но Криштиану ничего не сделал на этом турнире. Он не создавал опасных моментов, не прессинговал, не защищался. Он не помогал создавать большие моменты, а в тех шансах, которые получал, мазал, не создавая проблем защитникам.
Но при этом он играл ежеминутно и не был заменён. Роберто Мартинес очень боялся оставить Роналду в запасе, и это стоило Португалии турнира», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
На Евро-2024 Роналду не забил ни одного гола. Португалия вылетела в 1/4 финала, проиграв в серии пенальти сборной Франции.