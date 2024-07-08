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    Агбонлахор раскритиковал Мартинеса из-за ситуации с Роналду

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    Экс-нападающий «Астон Виллы» Гэбриэл Агбонлахор высказался об игре форварда Криштиану Роналду на Евро-2024.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Я фанат Роналду. Он выдающийся игрок. Но Криштиану ничего не сделал на этом турнире. Он не создавал опасных моментов, не прессинговал, не защищался. Он не помогал создавать большие моменты, а в тех шансах, которые получал, мазал, не создавая проблем защитникам.

    Но при этом он играл ежеминутно и не был заменён. Роберто Мартинес очень боялся оставить Роналду в запасе, и это стоило Португалии турнира», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    На Евро-2024 Роналду не забил ни одного гола. Португалия вылетела в 1/4 финала, проиграв в серии пенальти сборной Франции.

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