Агбонлахор раскритиковал Мартинеса из-за ситуации с Роналду

Экс-нападающий «Астон Виллы»высказался об игре форвардана Евро-2024.

«Я фанат Роналду. Он выдающийся игрок. Но Криштиану ничего не сделал на этом турнире. Он не создавал опасных моментов, не прессинговал, не защищался. Он не помогал создавать большие моменты, а в тех шансах, которые получал, мазал, не создавая проблем защитникам.

Но при этом он играл ежеминутно и не был заменён. Роберто Мартинес очень боялся оставить Роналду в запасе, и это стоило Португалии турнира», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

На Евро-2024 Роналду не забил ни одного гола. Португалия вылетела в 1/4 финала, проиграв в серии пенальти сборной Франции.