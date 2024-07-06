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    Короче, Евро. 6 июля

    Англичане и голландцы добыли тяжелейшие победы, известны полуфинальные пары турнира

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    Каждый вечер в дни проведения Евро-2024 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира. Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 6 июля 2024 года

    6 июля

    В этот день были на Евро-2024 были сыграны два поединка, которые стали последними на четвертьфинальной стадии турнира. Сборная Англии сразилась с командой Швейцарии, а сборная Нидерландов сыграла с командой Турции. Определены все полуфиналисты чемпионата Европы.

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    • В матче английской и швейцарской национальных команд, по сути, все вышло так, как и прогнозировалось. Обе команды играли от обороны и практически не создавали опасных моментов. Было такое ощущение, что с первых же минут команды настраивались на серию пенальти.

    Все шло к нулевой ничьей, но швейцарцы выглядели немного лучше и на 75-й минуте благодаря голу Брила Эмболо неожиданно смогли выйти вперед. Гарет Саутгейт сразу же после этого сразу же после этого сделал тройную замену, англичане побежали вперед и уже на 80-й минуте усилиями Букайо Сака (красивейший удар и гол от штанги) смогли восстановить статус-кво.

    Радость сборной Англии
    globallookpress.com

    После этого все снова было, как и раньше, минимум моментов, максимум осторожности. В итоге сначала все перешло в овертайме, а затем и в серию пенальти. Там все решил незабитый пенальти Мануэля Аканжи, а вот англичане уверенно забили все пять своих ударов и пробились в полуфинал.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    В матче между Нидерландами и Турцией первый тайм также был не самым интересным и зрелищным. У нидерландцев было небольшое преимущество, но забили турки, которые смогли реализовать единственный момент. Самет Айкадин головой после филигранного навеса Арды Гюлера расстрелял вратаря соперника.

    Во второй половине встречи у Нидерландов долго так ничего и не получалось, а вот Турция могла удвоить преимущество после моментов Арды Гюлера и Кенана Йылдыза. Так продолжалось до 70-й минуты, когда сначала Ваут Вегхорст не смог забить свой момент, а следом Стефан Де Врей с паса Мемфиса Депая ударом головой поразил ворота Турции.

    Сборная Нидерландов
    globallookpress.com

    Думалось, что после этого игра успокоится, но нет. Нидерланды не хотели доводить игру до овертайма и хотели все решить в основное время. У них это получилось сделать. Уже на 75-й минуте Дензел Дюмфрис сделал отличный прострел в штрафную, а Коди Гакпо оказался первым на мяче и переправил его в ворота. До конца матча у турецкой команды было несколько возможностей забить, но они не увенчались успехом.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Таким образом, стали известны все участники полуфинальной стадии чемпионата Европы-2024 в Германии. Борьбу за трофей продолжают вести только четыре сборные.

    Все пары 1/2 финала Евро-2024
    • Испания — Франция. 9 июля, 22:00 мск.
    • Нидерланды — Англия. 10 июля, 22:00 мск.

    Букмекеры считают фаворитом Евро-2024 сборную Испании и принимают ставки на ее победу с коэффициентом 3.10. Следом идет команда Англии — 3.55. Замыкает тройку фаворитов сборная Франции — 3.80.

    Наши эксперты еще перед началом турнира сделали свой прогноз на победителя Евро-2024. Посмотреть его можно по этой ссылке.

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    Все прогнозы на матчи Евро-2024 можно посмотреть по этой ссылке. Следить за результатам поединков — тут, а все самые главные новости спорта — только на LiveSport.Ru.

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