Франция прошла в полуфинал Евро-2024, победив по пенальти Португалию

В четвертьфинале Евро-2024 состоялся матч между сборными

Игра получилась довольно закрытой, особенно в первом тайме, команды не смогли поразить ворота друг друга ни в основное, ни в дополнительное время.

Победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказались футболисты сборной Франции, реализовавшие все свои удары, тогда как нападающий Португалии Жоау Феликс пробил в штангу. Решающий удар нанес левый защитник Тео Эрнандес.

Футбол. Евро-2024. 1/4 финала Португалия — Франция 0:0 Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу (Нелсон Семеду, 74'), Пепе, Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Витор Феррейра (Матеус Нунес, 119'), Жоау Палинья (Рубен Невеш, 90'), Бруну Фернандеш (Шику Консейсау, 74'), Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Рафаэл Леау (Жоау Фелиш, 106') Франция: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Вильям Салиба, Деотшанкюль Юпамекано, Жюль Кунде, Эдуардо Камавинжа (Юссуф Фофана, 91'), Орельен Чуаэми, Н’Голо Канте, Килиан Мбаппе (Брэдли Баркола, 106'), Рандаль Коло Муани (Марку Тюрам, 86'), Антуан Гризманн (Усман Дембеле, 67') Предупреждения: Жоау Палинья (79'), Вильям Салиба (84')

Календарь и таблица Евро-2024

Первая полуфинальная пара на Евро-2024 будет Испания — Франция.