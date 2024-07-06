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    Хомуха: Для борьбы за золото ЦСКА надо усиливать атаку

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    Экс-игрок московского ЦСКА и известный тренер Дмитрий Хомуха считает, что для борьбы за золотые медали РПЛ команде требуется усиление в атакующей линии.

    Дмитрий Хомуха
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    Дмитрий Хомуха

    «Если не будет усиления в атакующую линию, то вряд ли ЦСКА будет бороться за чемпионство. Необходим центрфорвард, который будет делать разницу. Чалов не выглядит таким? Думаю, что на сегодняшний день это хороший крепкий игрок премьер‑лиги, но никак не человек, который может повести за собой команду.

    Защита и полузащита у ЦСКА достаточно укреплены? Нет, туда тоже необходимо более качественное усиление. Но с учетом возможностей армейцев, которые не позволяют себе дорогостоящие трансферы, я бы сделал акцент на центрального нападающего — игрока группы атаки, который был бы очень результативен», — рассказал Хомуха «Матч ТВ».

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