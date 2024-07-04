Дзаньоло перейдет в клуб Миранчука

Николо Дзаньоло Фото: globallookpress.com
Дзаньоло в ближайшие дни станет игроком «Аталанты», сообщает журналист Фабрицио Романо.
Клуб из Бергамо возьмет 25-летнего футболиста в аренду за шесть миллионов евро.
Также отмечается, что следующим летом, «Аталанта» сможет выкупить Дзаньоло за 14,5 миллиона евро.
В прошлом сезона Дзаньоло выступал на правах аренды за английскую «Астон Виллу».
Transfermarkt оценивает стоимость Дзаньоло в 20 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге 25 матчей и забил два мяча.