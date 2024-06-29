«Дженоа» может подписать Миранчука после продажи своего лучшего бомбардира

может покинутьэтим летом.

По информации Саши Тавольери, в переходе российского полузащитника заинтересована «Дженоа».

В генуэзском клубе в лице Миранчука видят достойную замену для Альберта Гудмундссона, который может перейти в «Ювентус».

Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 Миранчук провел за «Аталанту» 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Миранчука хотят приобрести «Торино» и «Фиорентина».