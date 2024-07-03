В турецком клубе опровергли интерес к Антону Миранчуку

Антон Миранчук Фото: globallookpress.com
Миранчук находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».
«Антон Миранчук может перейти в наш клуб? Нет, это не так», — сказал Сахинкая, слова которого передает Sport24.
Transfermarkt оценивает стоимость Антона Миранчука в шесть миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 29 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Миранчук интересен ЦСКА и клубам из Катара и ОАЭ.