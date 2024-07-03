В турецком клубе опровергли интерес к Антону Миранчуку

Вице-президент «Трабзонспора»прокомментировал информацию о том, что его клуб хочет подписать бывшего полузащитника «Локомотива»

Миранчук находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

«Антон Миранчук может перейти в наш клуб? Нет, это не так», — сказал Сахинкая, слова которого передает Sport24.

Transfermarkt оценивает стоимость Антона Миранчука в шесть миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 29 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Миранчук интересен ЦСКА и клубам из Катара и ОАЭ.