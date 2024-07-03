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    В турецком клубе опровергли интерес к Антону Миранчуку

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    Вице-президент «Трабзонспора» Ибрагим Сахинкая прокомментировал информацию о том, что его клуб хочет подписать бывшего полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    Миранчук находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

    «Антон Миранчук может перейти в наш клуб? Нет, это не так», — сказал Сахинкая, слова которого передает Sport24.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Антона Миранчука в шесть миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 29 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.

    Ранее сообщалось, что Миранчук интересен ЦСКА и клубам из Катара и ОАЭ.

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