Куман: Мы воспринимаем Румынию очень серьезно и знаем, что должны сыграть лучше, чем в предыдущем матче

Главный тренер сборной Нидерландоввысказался о предстоящем матче против Румынии на Евро-2024.

«Мы — гордый народ. Нам нравится играть в хороший футбол и побеждать. Знаем, что это не всегда работает, но мы очень серьезно относимся к Румынии. Мы знаем, чего ждать. Знаем, что нам надо прибавлять по сравнению с прошлым матчем, и хотим прибавить. Прошлый матч разочаровал. Особенно первый тайм. Мы играли недостаточно агрессивно. Мы сфокусировали свое внимание на этом, и игроки хорошо поработали на тренировках. Следующий шаг — показать это в завтрашнем матче.

Прошлый матч разочаровал. Особенно первый тайм. Мы играли недостаточно агрессивно. Мы сфокусировали свое внимание на этом, и игроки хорошо поработали на тренировках. Следующий шаг — показать это в завтрашнем матче. Не важно, кто фаворит. Это все лирика. Мы воспринимаем Румынию очень серьезно и знаем, что должны сыграть лучше, чем в предыдущем матче. Всегда надо начинать с себя», — приводит слова Куман официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Нидерландов в 1/8 финала Евро-2024 сыграет против Румынии 2-го июля в 19:00 мск.