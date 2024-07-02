Тренер Румынии: Мы хотели большего и отдали все силы

Главный тренер сборнойпрокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 1/8 финала Евро-2024 с(0:3).

«Сегодня завершилась наша сказочная история, начавшаяся два года назад. Команда на славу постаралась, но осадок остаётся грустным. Мы хотели большего и отдали все силы.

Румыны должны верить в себя. Тогда им удаются фантастические свершения. Они должны развиваться и взращивать новые поколения футболистов. Игроки нынешней сборной должны выступать в качестве ролевых моделей. Та связь, которая сейчас установилась между народом страны и национальной командой, — это может быть для нас новым началом», — приводит слова Йордэнеску официальный сайт УЕФА.

Сборная Румынии завершила свое выступление на Евро-2024, а Нидерланды в четвертьфинале турнира встретится с победителем пары Австрия — Турция.