«Тоттенхэм» заплатит 40 млн фунтов за 18-летнего полузащитника «Лидса»

в ближайшее время объявит о переходе полузащитника «Лидса»

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.

«Тоттенхэм» заплатит за 18-летнего футболиста 40 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Грея в 18 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел 52 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Источник также отмечает, что «Лидс» выкупит у «Тоттенхэма» центрального защитника Джо Родона за 10 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро входит в список трансферных целей мадридского «Реала».