Тренер сборной Испании высказался о победе над Грузией

Главный тренер сборной Испаниипрокомментировал разгромную победу команды в матче 1/8 финала Евро-2024 с национальной командой Грузии (4:1).

«Послание было таким же, как я им говорил в течение первого тайма. Спокойствие, отсутствие паники и напряжённых решений. Я хотел, чтобы они искали правильные моменты для атаки, чтобы они были спокойны. Я видел, как росла некоторая тревога, когда мы не забивали, что может привести к негативному напряжению, и я хотел, чтобы они выбросили это из головы.

Автогол Ле Нормана? Удар по вашему моральному духу может быть огромным в этой ситуации, но Робен знал, что он пользуется нашим уважением, любовью и поддержкой. Он потрясающий игрок, отличный защитник и потрясающий человек», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале Испания сыграет с Германией. Матч состоится 5 июля.