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    Тренер сборной Испании высказался о победе над Грузией

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    Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэте прокомментировал разгромную победу команды в матче 1/8 финала Евро-2024 с национальной командой Грузии (4:1).

    Луис де ла Фуэте
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    Луис де ла Фуэте

    «Послание было таким же, как я им говорил в течение первого тайма. Спокойствие, отсутствие паники и напряжённых решений. Я хотел, чтобы они искали правильные моменты для атаки, чтобы они были спокойны. Я видел, как росла некоторая тревога, когда мы не забивали, что может привести к негативному напряжению, и я хотел, чтобы они выбросили это из головы.

    Автогол Ле Нормана? Удар по вашему моральному духу может быть огромным в этой ситуации, но Робен знал, что он пользуется нашим уважением, любовью и поддержкой. Он потрясающий игрок, отличный защитник и потрясающий человек», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

    В четвертьфинале Испания сыграет с Германией. Матч состоится 5 июля.

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