В «Урале» сообщили о расставании с тремя футболистами

Григорий Иванов Фото: globallookpress.com
«С Кулаковым расстались только потому, что он является легионером? Да, конечно. Если бы не покинули РПЛ, то, безусловно, оставили бы еще на сезон нашего капитана. По мастерству, по самоотдаче к нему никаких вопросов нет. Мы очень благодарны Денису за эти девять лет. Но в Первой лиге другой лимит на легионеров. К сожалению, вот так получилось...
Также расстались с Кики, Влутом. Сегодня решили вопрос с Шеттине, попрощались с ним», — сказал президент «Урала» «СЭ».
По итогам прошлого сезона «Урал» покинул РПЛ, проиграв в стыковых матчах «Акрону.