ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак Джокович и Карлос Алькарас перед финалом Уимблдона-2023Уимблдон-2024: Джокович в тени Алькараса и Синнера, непонятные перспективы Соболенко и последний шанс Мирры повторить достижение Шараповой
  • 14:35
    • Спаллетти сохранит свой пост в сборной Италии, несмотря на ранний вылета на Евро-2024
  • 12:32
    • В «Атлетико» сообщили о продлении контракта с Аспиликуэтой
    Все новости спорта

    В «Урале» сообщили о расставании с тремя футболистами

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Трансферы Урал ФНЛ — Первая лига Футбол России
    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что команде пришлось расстаться с несколькими иностранцами для игры в Первой лиге.

    Григорий Иванов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Григорий Иванов

    «С Кулаковым расстались только потому, что он является легионером? Да, конечно. Если бы не покинули РПЛ, то, безусловно, оставили бы еще на сезон нашего капитана. По мастерству, по самоотдаче к нему никаких вопросов нет. Мы очень благодарны Денису за эти девять лет. Но в Первой лиге другой лимит на легионеров. К сожалению, вот так получилось...

    Также расстались с Кики, Влутом. Сегодня решили вопрос с Шеттине, попрощались с ним», — сказал президент «Урала» «СЭ».

    Календарь и таблица ФНЛ

    По итогам прошлого сезона «Урал» покинул РПЛ, проиграв в стыковых матчах «Акрону.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пропустят ли испанцы свой первый гол на Евро-2024?
  • Испания — Грузия. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Стоит ждать осторожный футбол?
  • Англия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • В основное время победителя не определят?
  • Франция — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 30 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Англия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Франция — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Португалия — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Александрова — Радукану
  • Теннис
  • Завтра в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Палмейрас — Коринтианс
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Монфис — Маннарино
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Баэс — Накашима
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры