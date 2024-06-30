В «Урале» сообщили о расставании с тремя футболистами

Президент «Урала»рассказал, что команде пришлось расстаться с несколькими иностранцами для игры в Первой лиге.

«С Кулаковым расстались только потому, что он является легионером? Да, конечно. Если бы не покинули РПЛ, то, безусловно, оставили бы еще на сезон нашего капитана. По мастерству, по самоотдаче к нему никаких вопросов нет. Мы очень благодарны Денису за эти девять лет. Но в Первой лиге другой лимит на легионеров. К сожалению, вот так получилось...

Также расстались с Кики, Влутом. Сегодня решили вопрос с Шеттине, попрощались с ним», — сказал президент «Урала» «СЭ».

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По итогам прошлого сезона «Урал» покинул РПЛ, проиграв в стыковых матчах «Акрону.