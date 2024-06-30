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    Ерохин: «Зенит» будет фаворитом в новом сезоне РПЛ

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    Хавбек «Зенита» Александр Ерохин назвал главного претендента на чемпионский титул в новом сезоне РПЛ.

    Александр Ерохин
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    Александр Ерохин

    «Думаю, это "Зенит". Конечно, многие команды приобретают хороших футболистов, усиливаются, видоизменяются. Нам 100% составят конкуренцию, но у "Зенита" всегда одна задача — победить во всех турнирах, где мы участвуем. Других мыслей в головах у футболистов просто нет», — приводит слова Ерохина «Советский спорт».

    Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд.

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