Ерохин: «Зенит» будет фаворитом в новом сезоне РПЛ

Хавбек «Зенита»назвал главного претендента на чемпионский титул в новом сезоне РПЛ.

«Думаю, это "Зенит". Конечно, многие команды приобретают хороших футболистов, усиливаются, видоизменяются. Нам 100% составят конкуренцию, но у "Зенита" всегда одна задача — победить во всех турнирах, где мы участвуем. Других мыслей в головах у футболистов просто нет», — приводит слова Ерохина «Советский спорт».

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд.