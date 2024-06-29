«Ливерпуль» интересуется лидером «Ньюкасла»

Крайний полузащитник «Ньюкасла»интересен, сообщает The Guardian.

Мерсисайдцы уже делали одно предложение по трансферу 23-летнего вингера, но получили отказ. Теперь «Ливерпуль» готов увеличить предложение и добавить в сделку одного из своих талантливых футболистов.

У «Ньюкасла» сейчас не лучшее финансовое положение, и ему необходимо продать нескольких игроков, чтобы соответствовать финансовым правилам прибыльности и устойчивости (PSR). Если этого не произойдет, то «сороки» могут повторить участь «Эвертона» и «Ноттингем Форест», с которых были сняты очки.

Помимо «Ливерпуля» на Гордона также претендует «ПСЖ». В прошлом сезоне игрок сборной Англии сыграл 35 матчей, забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.