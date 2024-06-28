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    Геннадий Орлов: Фамилию Мамардашвили теперь надо выучить

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    Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался об игре сборной Грузии на чемпионате Европы 2024 года.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Грузия удивила уже в первом матче. Казалось, они вообще не забьют на турнире — всё-таки дебютанты Евро. И футболистов этой команды мы мало знали. Но фамилию Мамардашвили теперь надо выучить. Вратарь грузинской сборной — один из героев не только игры с Португалией, но и всего группового турнира. И Саньоль, как мы убедились, замечательный тренер. Он же и чемпионом мира был с Францией, и за "Баварию" долгие годы играл — опытный человек. Саньоль привил команде удивительную психологическую устойчивость. Более опытные команды её не проявили, а новичок турнира — показал. Мне в сборной Грузии больше всего её дух понравился — это то, что формируется в раздевалке, на тренировках. Грузины оказались по-настоящему готовыми вести борьбу. А Италия, Англия, Бельгия — нет. Они не настроены так, как грузины.

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    Да, португальцы имели преимущество по количеству опасных атак: одни под 30 провели, вторые — до 10. Но тем и прекрасен футбол, что разницу в классе можно компенсировать старательностью, самоотверженностью. Конечно, не обошлось и без доли везения. Но мастерство тоже было проявлено. Хвиче ведь было очень непросто забить на второй минуте. Но он это сделал, потому что уже мастер. Первый гол в матче всегда очень много значит, и здесь тоже это произошло. А дальше не только выстояли, но и второй забили», — сказал Орлов «Чемпионату».

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