«Реал» интересуется защитником сборной Италии Калафьори

проявляет интерес к защитникуи сборной Италии, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в «Болонье» оценивают игрока в 40 миллионов евро, но эта сумма может расти. Также в защитнике заинтересованы «Ювентус» и лондонский «Арсенал».

Калафьори выступает за «Болонью» с лета прошлого года. В минувшем сезоне он провел за команду 33 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал пять результативных передач.

В активе Калафьори одна голевая передача в трех матчах за сборную Италии на Евро-2024. Ранее защитник играл за «Рому» и «Базель».

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.