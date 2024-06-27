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    В «Баварии» сообщили о продлении контракта со Станишичем

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    Защитник «Баварии» Йосип Станишич подписал новое соглашение с клубом . Об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев.

    Йосип Станишич
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    Йосип Станишич

    Стало известно, что Станишич продлил контракт с «Баварией» до лета 2029-го года. Прошлое соглашение было рассчитано до лета 2027-го года.

    «Рад, что подписал новый контракт с "Баварией". Болею за этот клуб, сколько себя помню. Благодарен "Байеру", потому что многому научился там — в футболе и за пределами поля — я смог сыграть много матчей, показать себя и войти в ритм.

    Я обрёл уверенность и думаю, что вернусь лучшим игроком. Мои цели ясны: хочу отдать все силы за "Баварию" и выиграть как можно больше титулов. Приятно вернуться домой», — приводит слова Станишича Bayern & Germany.

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