В «Баварии» сообщили о продлении контракта со Станишичем

Защитникподписал новое соглашение с клубом . Об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев.

Стало известно, что Станишич продлил контракт с «Баварией» до лета 2029-го года. Прошлое соглашение было рассчитано до лета 2027-го года.

«Рад, что подписал новый контракт с "Баварией". Болею за этот клуб, сколько себя помню. Благодарен "Байеру", потому что многому научился там — в футболе и за пределами поля — я смог сыграть много матчей, показать себя и войти в ритм.

Я обрёл уверенность и думаю, что вернусь лучшим игроком. Мои цели ясны: хочу отдать все силы за "Баварию" и выиграть как можно больше титулов. Приятно вернуться домой», — приводит слова Станишича Bayern & Germany.

В прошедшем сезоне защитник выступал за «Байер» на правах аренды, где провел 38 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 6 голевых передач.