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    «Ростов» минимально обыграл «Факел» в товарищеском матче

    «Ростов» — «Факел»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Товарищеские матчи Ростов Факел
    «Ростов» одолел «Факел» (1:0) в рамках товарищеского противостояния.

    Егор Голенков — автор гола в ворота «Факела»
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    Егор Голенков — автор гола в ворота «Факела»

    Единственный гол в этом матче забил нападающий ростовской команды Егор Голенков на 69-й минуте.

    Товарищеские матчи (клубы).
    «Ростов» — «Факел» — 1:0 (0:0)
    Голы: Голенков (69)«Ростов» (1-й тайм): Ханкич, Игнатов, Семенчук, Сако, Лангович, Щетинин, Глебов, Кучаев, Азнауров, Роналдо, Комличенко«Ростов» (2-й тайм): Ятимов, Чернов, Эль-Аскалани, Мелехин, Вахания, Уткин, Зубенко, Шанталий, Байрамян, Колтаков, Голенков

    В следующем товарищеском матче «Ростов» сыграет против махачкалинского «Динамо» 3-го июля, а «Факел» встретится с тульским «Арсеналом» 6-го июля.

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