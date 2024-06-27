«Ростов» — «Факел»: счет матча 1:0, обзор гола

Егор Голенков — автор гола в ворота «Факела» Фото: globallookpress.com
Единственный гол в этом матче забил нападающий ростовской команды Егор Голенков на 69-й минуте.
Товарищеские матчи (клубы).
«Ростов» — «Факел» — 1:0 (0:0)
Голы: Голенков (69)«Ростов» (1-й тайм): Ханкич, Игнатов, Семенчук, Сако, Лангович, Щетинин, Глебов, Кучаев, Азнауров, Роналдо, Комличенко«Ростов» (2-й тайм): Ятимов, Чернов, Эль-Аскалани, Мелехин, Вахания, Уткин, Зубенко, Шанталий, Байрамян, Колтаков, Голенков
В следующем товарищеском матче «Ростов» сыграет против махачкалинского «Динамо» 3-го июля, а «Факел» встретится с тульским «Арсеналом» 6-го июля.