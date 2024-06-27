Колыванов о сборной Грузии: Давно не видел такую самоотверженную команду

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов признался, что его впечатлила игра сборной Грузии в матче с Португалией (2:0) в третьем туре группового этапа Евро-2024.

Сборная Грузии заняла третье место в группе и вышла в 1/8 финала Евро, где сыграет против Испании. Матч пройдет 30 июня, начало — в 22:00 мск.

«Грузия удивила многих. С каким настроем они вышли на игру! Давно не видел такую самоотверженную команду, которая билась во всех линиях.

Могу только поаплодировать им. Не могу сказать, что у них был неудачный старт, потому что возможности были. Никто не ожидал от них такого потрясающего результата с Португалией.

Им немного повезло, что защитник Португалии обрезал, а Хвича смог забить. Это дало эмоциональный подъем. Сборная Грузии ни в чем не уступала.

Сейчас команда похожа на ту, которая была в 1980-х годах. Мамардашвили молодец! Великолепно провел групповой этап, выручал много раз команду. Положительные эмоции от сборной», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».