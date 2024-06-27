Глушаков высказался о подписании контракта с «Химками»

Полузащитникподелился мнением о подписании соглашения с подмосковными

«Других вариантов продолжения карьеры не было. И я не искал. Я говорил, что приоритет — Москва, больше бы никуда не поехал. Встретились с Туфаном Садыговым — пообщались и быстро пришли к решению.

Если буду конкурентоспособен и в форме, конечно, буду приносить пользу команде на поле. А если что-то не получится, то в любом случае буду при команде — делиться своим опытом с молодыми ребятами. Это амбициозная команда с хорошим подбором футболистов. Буду помогать команде и клубу», — сказал Глушаков Чемпионату.

Напомним, что полузащитник уже выступал за «Химки», где провел 62 матча, забил 14 голов и сделал 3 голевые передачи.