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    Глушаков высказался о подписании контракта с «Химками»

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    Полузащитник Денис Глушаков поделился мнением о подписании соглашения с подмосковными «Химками».

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Других вариантов продолжения карьеры не было. И я не искал. Я говорил, что приоритет — Москва, больше бы никуда не поехал. Встретились с Туфаном Садыговым — пообщались и быстро пришли к решению.

    Если буду конкурентоспособен и в форме, конечно, буду приносить пользу команде на поле. А если что-то не получится, то в любом случае буду при команде — делиться своим опытом с молодыми ребятами. Это амбициозная команда с хорошим подбором футболистов. Буду помогать команде и клубу», — сказал Глушаков Чемпионату.

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    • Напомним, что полузащитник уже выступал за «Химки», где провел 62 матча, забил 14 голов и сделал 3 голевые передачи.

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