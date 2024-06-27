Черчесов: Мне было бы лучше, если бы Зайнутдинов был в «Зените»

Главный тренер сборной Казахстанапрокомментировал информацию о том, что полузащитник «Бешикташа»отказался от перехода в

«Я уже общался с Бактиером. Меня интересовал его нос. То, что он его прооперировал. А если говорить о футболе, в "Бешикташе" у меня много знакомых, я спросил, будет ли у него возможность играть там постоянно в основе.

Хотя в таком клубе ни у кого нет гарантии постоянно играть в основе. Там новый тренер. Нужно время, чтобы они поняли друг друга.

Интерес к Зайнутдинову со стороны "Зенита"? Он должен понять, где ему будет лучше. Понятно, мне было бы лучше, если бы он был в "Зените", я и с Семаком на связи.

Он свое решение принял, я его поддержал. Это мой футболист, он дает качество. Осталось встретиться с ним лично», — приводит слова Черчесова Vesti.kz.