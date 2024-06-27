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    Черчесов: Мне было бы лучше, если бы Зайнутдинов был в «Зените»

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    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Бешикташа» Бактиер Зайнутдинов отказался от перехода в «Зенит».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Я уже общался с Бактиером. Меня интересовал его нос. То, что он его прооперировал. А если говорить о футболе, в "Бешикташе" у меня много знакомых, я спросил, будет ли у него возможность играть там постоянно в основе.

    Хотя в таком клубе ни у кого нет гарантии постоянно играть в основе. Там новый тренер. Нужно время, чтобы они поняли друг друга.

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    • Интерес к Зайнутдинову со стороны "Зенита"? Он должен понять, где ему будет лучше. Понятно, мне было бы лучше, если бы он был в "Зените", я и с Семаком на связи.

    Он свое решение принял, я его поддержал. Это мой футболист, он дает качество. Осталось встретиться с ним лично», — приводит слова Черчесова Vesti.kz.

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