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    Семак: Надеемся, что все новички помогут нашей команде

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о новичках команды.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Вряд ли кто-то впечатление может произвести по одному занятию, тем более, оно было втягивающее и восстановительное. Мы всех ребят знаем по матчам нашего чемпионата, понимаем их возможности, способности, и надеемся, что все они помогут нашей команде.

    "Цели у всех команд одни и те же — это подготовка к сезону и к официальным матчам. Посмотрим, в каком режиме будем играть, учитывая, что подготовка достаточно короткая. Поэтому посмотрим в деле тех ребят, которые вернулись из аренд, наших новичков, чтобы определиться, кто будет лучше готов к старту чемпионата", — цитирует Семака клубная пресс-служба.

    Напомним, в прошлом сезоне "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз подряд.

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