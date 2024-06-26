Семак: Надеемся, что все новички помогут нашей команде

Главный тренеррассказал о новичках команды.

«Вряд ли кто-то впечатление может произвести по одному занятию, тем более, оно было втягивающее и восстановительное. Мы всех ребят знаем по матчам нашего чемпионата, понимаем их возможности, способности, и надеемся, что все они помогут нашей команде.

"Цели у всех команд одни и те же — это подготовка к сезону и к официальным матчам. Посмотрим, в каком режиме будем играть, учитывая, что подготовка достаточно короткая. Поэтому посмотрим в деле тех ребят, которые вернулись из аренд, наших новичков, чтобы определиться, кто будет лучше готов к старту чемпионата", — цитирует Семака клубная пресс-служба.

Напомним, в прошлом сезоне "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз подряд.