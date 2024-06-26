Кучаев: Пример Кузяева показывает, что уехать в Европу никогда не поздно

Полузащитник «Ростова»считает, что заиграть в Европе можно в любом возрасте.

«Мне кажется, не существует идеального возраста для этого. Каждый человек и случай индивидуален. Пример того же Кузяева показывает, что при желании уехать никогда не поздно.

Разговоров типа: "А вот я бы поехал в Европу" — никто не заводит. Разговариваем больше о житейских делах: кто как отпуск проводит, что делает, у кого что интересное.

Иногда встречаемся — с женами, девушками. Но сейчас у меня с этим сложнее: ребенок, сборы, другой город», — приводит слова Кучаева «Чемпионат».

Напомним, 31-летний Далер Кузяев летом 2023 года перешел во французский «Гавр».