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    Кучаев: Пример Кузяева показывает, что уехать в Европу никогда не поздно

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    Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев считает, что заиграть в Европе можно в любом возрасте.

    Константин Кучаев
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    Константин Кучаев

    «Мне кажется, не существует идеального возраста для этого. Каждый человек и случай индивидуален. Пример того же Кузяева показывает, что при желании уехать никогда не поздно.

    Разговоров типа: "А вот я бы поехал в Европу" — никто не заводит. Разговариваем больше о житейских делах: кто как отпуск проводит, что делает, у кого что интересное.

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    • Иногда встречаемся — с женами, девушками. Но сейчас у меня с этим сложнее: ребенок, сборы, другой город», — приводит слова Кучаева «Чемпионат».

    Напомним, 31-летний Далер Кузяев летом 2023 года перешел во французский «Гавр».

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