Головин: В лице Сафонова чемпионат Франции получает сильного игрока

Полузащитник «Монако»оценил переход голкипера сборной Россиииз

«ПСЖ» приобрел Сафонова у «Краснодара» за 20 миллионов евро.

«Рад за Матвея. Он переходит в качественную лигу, где постарается выйти на новый для себя уровень.

Понятно, что будет непросто, его ждет серьезная конкуренция, но можно только приветствовать его выбор и стремление получить новый вызов в карьере.

В то же время нужно отметить, что и французский чемпионат получает сильного игрока, который вырос и сделал себе имя в РПЛ.

Это тоже важно, потому что для российского футбола это отличная реклама и хорошая имиджевая история», — приводит слова Головина Sport24.