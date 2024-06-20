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    Головин: В лице Сафонова чемпионат Франции получает сильного игрока

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил переход голкипера сборной России Матвея Сафонова из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен».

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «ПСЖ» приобрел Сафонова у «Краснодара» за 20 миллионов евро.

    «Рад за Матвея. Он переходит в качественную лигу, где постарается выйти на новый для себя уровень.

    Понятно, что будет непросто, его ждет серьезная конкуренция, но можно только приветствовать его выбор и стремление получить новый вызов в карьере.

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    • В то же время нужно отметить, что и французский чемпионат получает сильного игрока, который вырос и сделал себе имя в РПЛ.

    Это тоже важно, потому что для российского футбола это отличная реклама и хорошая имиджевая история», — приводит слова Головина Sport24.

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