Кучаев высказался о спортивном долголетии Акинфеева

Игорь Акинфеев Фото: globallookpress.com
«Акинфеев — профессионал и талант. И при этом — на воротах. Полевому было бы тяжелее доиграть до 38 лет. Я думаю, и Кирилл Набабкин физически ещё способен поиграть. И со стороны кажется, что он готов», — сказал Кучаев «Чемпионату».
Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру.