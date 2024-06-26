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    Карасев: Еще пару сезонов я точно поработаю

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    Известный арбитр Сергей Карасев сообщил, что пока не планирует завершать судейскую карьеру.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    «Должно произойти чудо, чтобы мне еще удалось поработать на международном турнире. В принципе, я уже отболел и переболел.

    У меня есть мотивация работать в России на хорошем уровне, я счастлив, что мне продолжают доверять. Хотелось бы продлить свой судейский век, насколько это возможно.

    Понятно, что интенсивность на международных матчах выше. Судьям, как и футболистам, сложнее, нужны более сильные физические данные. Но сейчас я бы еще потянул эти скорости, а что будет дальше, никто не знает.

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    • До какого возраста планирую судить? Зависит от состояния здоровья. Пока всё нормально. Еще пару сезонов я точно поработаю. А потом буду думать, что делать дальше.

    Переосмыслю, что произошло, и приму решение. Мой возраст сейчас — самый расцвет для судьи. Я почувствовал, что стало работать немного проще, ты знаешь футболистов, они знают тебя», — приводит слова Карасева «Матч ТВ».

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