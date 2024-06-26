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    Канчельскис: У сборной Грузии есть шансы в матче с Португалией

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Грузии Сборная Португалии Португалия
    Бывший футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 3-го тура чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Грузии и Португалии.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    Игра состоится сегодня, 26 июня. Начало матча — в 22:00 мск.

    «Если посмотреть на то, как играла Грузия на этом чемпионате Европы и то, что команда могла выиграть последний матч на последних минутах, то я думаю, что у них есть шансы в игре с Португалией. Будем болеть и переживать, а также надеюсь на то, что грузины пройдут дальше.

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    Что касается противостояния Кварацхелии и Роналду, то главная задача — это тренерские установки. А кто кого переиграет — это не столь важно», — сказал Канчельскис «Чемпионату».

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