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    Янг продлил контракт с «Эвертоном» на один год

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    «Эвертон» объявил о продлении контракта с защитником Эшли Янгом. Соглашение рассчитано на один год.

    Эшли Янг
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    Эшли Янг

    «Для меня не составило труда снова подписать контракт. Я поговорил с тренером перед завершением сезона. Он спросил меня, чем я хочу заниматься и хочу ли остаться, и я сразу сказал "да", потому что мне понравилось время, проведенное здесь в прошлом сезоне.

    У нас были взлеты и падения, но я вижу, насколько велик клуб, и куда он стремится попасть. Я хочу быть частью этого», — приводит пресс-служба «Эвертона» слова Янга.

    Янг присоединился к ливерпульскому клубу в июле прошлого года.

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    В минувшем сезоне АПЛ 38-летний защитник провел 31 матч, не отметившись результативными действиями.

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