Янг продлил контракт с «Эвертоном» на один год

объявил о продлении контракта с защитником. Соглашение рассчитано на один год.

«Для меня не составило труда снова подписать контракт. Я поговорил с тренером перед завершением сезона. Он спросил меня, чем я хочу заниматься и хочу ли остаться, и я сразу сказал "да", потому что мне понравилось время, проведенное здесь в прошлом сезоне.

У нас были взлеты и падения, но я вижу, насколько велик клуб, и куда он стремится попасть. Я хочу быть частью этого», — приводит пресс-служба «Эвертона» слова Янга.

Янг присоединился к ливерпульскому клубу в июле прошлого года.

Календарь и таблица АПЛ

В минувшем сезоне АПЛ 38-летний защитник провел 31 матч, не отметившись результативными действиями.