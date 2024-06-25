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    Мартинес: Грузия удивила меня. Мы должны будем сохранять концентрацию и победить

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    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о предстоящем матче с Грузией в 3-м туре группового этапа Евро-2024.

    Роберто Мартинес
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    Роберто Мартинес

    «Это важный матч. От него будет зависеть, кто выйдет из группы, а кто — нет. Грузия проводит очень интересный Евро. Они могли победить Чехию, если бы реализовали тот момент в конце матча. Они очень здорово выглядели в игре с Турцией. Мы должны будем сохранять концентрацию и победить.

    Сейчас неважно, кто будет нашим соперником в плей-офф. Это будет иметь значение в день игры.

    Грузия удивила меня. Попасть на Евро непросто. У них отличные контратакующие способности и потрясающие исполнители», — приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

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